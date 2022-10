Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans les temps à venir, les investissements des entreprises vietnamiennes à l’étranger pourrait dépasser 1 milliard de dollars chaque année, contre 700 millions à l’heure actuelle, selon le président de la « Vietnam's Association of Foreign Invested Enteprises » (VAFIE), Nguyen Mai.

Le Vietnam recense actuellement plus de 21,6 milliards de dollars dans 1.584 projets en vigueur à l'étranger. Au cours des neuf premiers mois de 2022, les entreprises vietnamiennes ont investi plus de 347,3 millions de dollars dans 80 nouveaux projets à l'étranger, soit 2,31 fois plus que le montant enregistré pendant la même période de l’année dernière, selon le ministère du Plan et de l'Investissement.

Les investisseurs vietnamiens se sont intéressés à environ 13 secteurs, notamment les industries manufacturières, la finance-banque, l’assurance, le commerce en gros et en détail, l’exploitation minière, l’agriculture, la sylviculture et l’aquaculture.

Au cours des trois premiers trimestres, 24 pays et territoires ont reçu des investissements vietnamiens, le Laos étant la principale destination, devant Singapour, les États-Unis, l'Allemagne et les Pays-Bas.