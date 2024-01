Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Au cours des trois dernières décennies (1994 - 2024), le Vietnam a connu un développement significatif du mouvement volontaire du don de sang. Ce parcours illustre non seulement l'esprit de solidarité et la compassion profonde du peuple, mais reflète également un changement positif dans la conscience et la culture de la société vietnamienne.



Le mouvement volontaire du don de sang a vu le jour pendant les années de guerre, lorsque le don de sang est devenu un symbole de courage et d'esprit d'équipe. Les soldats n'hésitaient pas à partager leur sang avec leurs camarades sur le champ de bataille, malgré les conditions médicales limitées et difficiles.



Après la guerre, les transfusions sanguines étaient principalement réalisées dans les grands hôpitaux équipés du matériel médical nécessaire. La plupart des sources de sang provenaient de vendeurs de sang professionnels et de membres du personnel médical. La quantité de sang reçue était insuffisante pour répondre à la demande.



Le véritable changement du mouvement volontaire du don de sang a commencé au début des années 1980, lorsque le professeur Bach Quoc Tuyen, le professeur Ton That Tung et de nombreux experts ont mené diverses activités pour encourager les gens à donner leur sang de manière volontaire.



Le premier événement humanitaire du don de sang a eu lieu le 24 janvier 1994, marquant le début d'une nouvelle ère dans le mouvement du don de sang, jetant les bases pour étendre ce mouvement à tous les membres de la société, sans distinction de sexe, d'âge, de profession, de religion ou d'origine.



Le mouvement volontaire du don de sang au Vietnam est non seulement un symbole de charité, mais aussi un témoignage de la solidarité et du partage. Il contribue à édifier une communauté forte et en bonne santé, en se tournant vers un avenir meilleur.



De nombreuses activités ont d’ores et déjà été organisées et continuent de promouvoir des effets positifs, créant une influence considérable dans le mouvement du don volontaire de sang. Cela inclut la campagne du don de sang volontaire pour le Têt, la fête du "Printemps rouge" (Xuân Hông), l'itinéraire rouge, la Journée nationale du don de sang volontaire le 7 avril et la Journée mondiale du donneur de sang le 14 juin.

La ministre de la Santé Dao Hong Lan rend visite aux patients pédiatriques traités à l'Institut central d'hématologie et de transfusion sanguine, le 20 janvier. Photo : VNA



Nguyen Ngoc Minh, ancien directeur du Centre d'hématologie et de transfusion sanguine, a affirmé que ces 30 dernières années, le don de sang volontaire avait globalement répondu aux besoins cliniques, thérapeutiques, chirurgicaux et de transplantation d'organes. De plus, ce mouvement a contribué au développement et à la modernisation du secteur de la transfusion sanguine au Vietnam, avec des améliorations apportées aux méthodes de dépistage et de traitement du sang, améliorant ainsi la qualité et l'efficacité de l'utilisation des dons de sang.



Après 30 ans de lancement de ce mouvement, le pays compte désormais plus de 21,3 millions de donneurs, dont des milliers de personnes qui ont donné leur sang à plus de 30, 50, voire plus de 100 reprises. En 2023, le Vietnam a réalisé d'importants progrès en recevant plus de 1,5 million d'unités de sang, et le taux de donneurs de sang volontaires a atteint 99%.



Le don de sang volontaire est devenu un élément essentiel de la culture et de la société vietnamiennes, un acte de charité persistant et durable. Les donneurs de sang proviennent maintenant de divers secteurs tels que les policiers, militaires, soldats, officiers, employés, ouvriers, agriculteurs, étudiants, moines, etc.



Pham Thi Que Anh, une patiente atteinte d'hémolyse congénitale, a partagé son expérience : "J'ai découvert ma maladie à l'âge de 3 ans et j'ai maintenant 37 ans, soit plus de 30 ans de transfusion sanguine. En réalité, si je n'avais pas reçu de sang, je ne pense pas que je serais encore en vie aujourd'hui".



Après 30 ans, ce mouvement caritatif reste une action régulière pour des milliers de personnes. Le changement peut sembler simple, mais il s'agit d'un changement de "qualité" durable.



À l'avenir, le mouvement du don volontaire de sang au Vietnam continuera de développer et de s'étendre. Grâce au soutien du gouvernement et aux efforts continus de la population, ce mouvement s'engage à obtenir de meilleurs résultats en fournissant du sang sûr et efficace à la communauté. Le message "Chaque goutte de sang compte, une vie est sauvée" résonne avec force. -VNA