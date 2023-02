Jakarta, 12 février (VNA) - Le Secrétariat de l'ASEAN (ASEC), en collaboration avec la Banque asiatique de développement (BAD), a mené du 7 au 9 février à Dili, capitale du Timor-Leste, le premier des quatre groupes de programmes de renforcement des capacités (CBP) pour l'adhésion du Timor-Leste aux accords économiques de l'ASEAN.



Le CBP vise à renforcer la préparation du Timor-Leste aux accords et instruments économiques dans le cadre du pilier de la Communauté économique de l'ASEAN (AEC). Pour cela, du personnel de l'ASEC du département AEC a été envoyé au Timor-Leste.



En tant que première de la série, la formation du groupe I visait à renforcer les connaissances et à faciliter une meilleure compréhension du travail de l'AEC, de ses processus et mécanismes ainsi que de l'Initiative pour l'intégration de l'ASEAN et la réduction des écarts de développement (IAI&NDG).



En outre, une session avec des représentants du du secteur privé a été organisée pour échanger des vues sur leur rôle dans le processus d'adhésion afin de leur permettre de participer efficacement et de bénéficier des accords économiques. Le programme leur a fourni des expériences d'apprentissage immersives et engageantes à travers des discussions interactives sur les aspects pertinents du programme d'intégration économique de l'ASEAN.



Dans son allocution d'ouverture, Satvinder Singh, secrétaire général adjoint de l'ASEAN pour la Communauté économique de l'ASEAN, a rassuré le Timor-Leste sur l'engagement de l'ASEC de soutenir le développement de ses capacités dans la préparation et l'adhésion à part entière à l'organisation régionale et dans la mise en œuvre des différents accords économiques de l'ASEAN.



Il a en outre reconnu le programme de renforcement des capacités comme une plate-forme importante pour renforcer les capacités et aider à accélérer le processus d'adhésion du Timor-Leste. Il a appelé les officiels à saisir cette occasion pour prendre connaissance et maîtriser les ressources techniques disponibles pendant la formation.



La formation de trois jours a réuni 63 fonctionnaires de divers ministères et organes étatiques du Timor-Leste.- VNA