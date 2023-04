Un cours de français au Lycée des surdoués de Thang Long. Photo : Nguyen Dung (CQTT Lam Dong)/VNA

Hanoï (VNA) - La coopération Vietnam-France dans la formation est vieille comme la terre, mais la coopération entre localités dans le domaine de la formation professionnelle est une nouveauté. Donc, le projet de coopération entre le Lycée Horticole et du Paysage du Petit Chadignac et le Lycée des surdoués de Thang Long est un exemple typique.



Le Lycée Horticole et du Paysage du Petit Chadignac se situe à la ville de Saintes en France. Le Lycée des surdoués de Thang Long appartient à la ville de Da Lat, dans les hauts plateaux du Vietnam. Les deux établissements sont distants de 13.000 km, mais ils se rencontrent dans le cadre d'un projet d'échange de formation professionnelle et linguistique. Une nouvelle initiative de la coopération décentralisée franco-vietnamienne.

Lancé en septembre 2022, le projet de coopération entre Le Petit Chadignac et Thang Long a pour but de favoriser la coopération dans l’enseignement du français et de l'agriculture, de renforcer les relations et la compréhension mutuelle entre les élèves des deux écoles par la pratique de la langue française, d’échanges culturel et professionnel.

Une pépinière au Lycée Horticole et du Paysage du Petit Chadignac. Photo : Thu Ha/VNA

Selon Mme Savoie Sandrine, enseignante du Petit Chadignac et coordinatrice du projet, le projet concerne des élèves de la seconde à la terminale des deux écoles, qui procèdent à des échanges et se connaissent via e-mails et visioconférences. Les sujets d'échanges sont divers : de l’horticulture à l’aménagement paysager en France ; de la cuisine traditionnelle à l'histoire et à la culture vietnamiennes. L’outil numérique permet de réduire la distance géographique et le décalage horaire. "Dans l’idée de créer un partenariat sur le long terme, j’espère qu’on peut accueillir les élèves de Dalat et à l’inverse, on peut aller à Dalat avec nos élèves", a déclaré l'enseignante Savoie Sandrine.

M. Bui Nguyen Hiep, enseignant de français du lycée Thang Long, chargé du projet côté vietnamien, a également ajouté que les élèves des deux écoles avaient conjointement créé un site internet pour se présenter, ainsi que leur école, et pratiquer le français.

Parlant de difficultés, Mme Myriam Huet, directrice de l'Agrocampus de Saintonge, gérante de l'école Le Petit Chadignac, est convaincue que le grand défi était la langue. Mais selon elle, quand on travaille ensemble on dépasse la question de la langue et si l’on a envie de faire la coopération, on trouve les forces à les surmonter. "De mon point de vue, c’est la question de volonté et d’intérêt des deux pays. Il faut continuer de poursuivre et nous avons vraiment envie parce qu’en réalité c’est un intérêt réciproque", a-t-elle insisté.

Quelques produits des élèves au Lycée Horticole et du Paysage du Petit Chadignac. Photo : Thu Ha/VNA



Quant à la proviseure adjointe du Lycée Thang Long, Dinh Thi Mai Trang a hautement apprécié les premiers résultats. "Au début, il y avait très peu de jeunes qui joignent à ce projet, mais au fil du temps, le nombre d'élèves qui y participant a augmenté. Ils sont très excités parce qu’ils ont l'occasion de pratiquer la langue française et avoir de nouveaux amis", a-t-elle observé en déclarant que la partie française a même proposé une coopération plus approfondie et que les deux parties s'apprêtent à signer un accord de coopération à l'avenir. Elle a exprimé son souhait que ce projet se développe, favorisant ainsi les échange entre enseignants et élèves des deux écoles.

Appréciant la qualification et l'esprit curieux des élèves de l'école de Thang Long, M. Michel Amblard, vice-président du département de l'agriculture du Département de Charente-Maritime, a affirmé que le Conseil département était en train de réfléchir à encourager cette coopération internationale et spécifiquement avec les établissements du Vietnam. "Parce que c’est vraiment une richesse à partager et nous avons beaucoup à apprendre", a-t-il avoué.

La délégation de l'Ambassade du Vietnam en France visite un cours de formation au Lycée Horticole et du Paysage du Petit Chadignac. Photo : Thu Ha/VNA La délégation de l'Ambassade du Vietnam en France visite un cours de formation au Lycée Horticole et du Paysage du Petit Chadignac. Photo : Thu Ha/VNA

L'un des partisans du développement dudit projet, l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang, a déclaré que l'agriculture était le point fort des deux pays, et que le modèle de coopération entre les deux écoles Le Petit Chadignac et Thang Long devait offrir des perspectives encourageantes. "Tant la France que le Vietnam ont pour ambition de promouvoir la production et de fournir davantage des produits agricoles de haute qualité, devenant ainsi les premières économies agricoles du monde. Dans les temps à venir, il est nécessaire de multiplier ce modèle de coopération entre les deux écoles", a-t-il insisté.

Étant un berceau de formation d'élèves talentueux, le Lycée des surdoués de Thang Long prêtent également attention aux activités de recherche scientifique qui sont pratiqués et associées à des forces locales telles que la biotechnologie, l'application de la physique nucléaire en biomédecine, l'agriculture intelligente...

Quant à elle, s’appuyant sur une longue expérience dans la formation et l’accompagnement professionnel des jeunes, le Lycée Horticole et du Paysage du Petit Chadignac, est reconnu comme un pôle de compétence dans les domaines de l'horticulture et du paysage.

Avec des similitudes et par l’intermédiaire de la langue française, on espère que le projet de coopération entre les écoles Thang Long et Le Petit Chadignac sera multiplié dans diverses localités vietnamiennes et françaises. - VNA