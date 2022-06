Une forêt de pins détruite dans la ville de Da Lat (province de Lam Dong, Hauts Plateaux du Centre). Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le 18 mai, le vice-Premier ministre Le Van Thanh a signé la directive n°05/CT-TTg demandant aux ministères, organes et localités de renforcer la gestion et la protection des forêts, ainsi que la lutte contre la déforestation et l'empiètement illégal sur les terres forestières.



Selon cette directive, malgré les efforts, les violations des réglementations sur la protection des forêts dans certaines provinces s’avèrent graves. De nombreuses déforestations à grande échelle sont à déplorer, affectant négativement l'environnement, causant un sentiment de frustration dans la société.



Pour faire reculer cette situation et contribuer à la mise en œuvre des engagements internationaux, dont ceux pris lors de la COP26, le Premier ministre a demandé aux présidents des Comités populaires du niveau provincial de gérer strictement les forêts et les terres forestières conformément aux planifications approuvées par les autorités compétentes. Il a également ordonné de contrôler strictement le changement des fins d'utilisation des forêts… Parallèlement, il faut enquêter de toute urgence sur les déforestations illégales pour sanctionner sévèrement les coupables selon la loi.



Le Premier ministre a également demandé de multiplier les mesures de gestion et de protection des forêts pour détecter rapidement, prévenir et traiter avec rigueur les violations. Les réglementations sur l’attribution et le bail de forêts doivent être strictement respectées. Il est aussi de plus important de renforcer les capacités des gardes forestiers.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural doit soumettre des politiques visant à améliorer l'efficacité de la gestion, de la protection et de l'aménagement des forêts, ainsi que les conditions de vie et les revenus des travailleurs du secteur, ainsi qu'à mobiliser des ressources pour développer la sylviculture…

Le ministère de la Sécurité publique coopère avec celui de l'Agriculture et du Développement rural et d'autres organes compétents pour mener des enquêtes et traiter les violations, en particulier dans les provinces des Hauts Plateaux du Centre…-VNA