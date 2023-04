La beauté sauvage de Thung Nang à Ninh Binh. Photo: VNA



Elle gagne en popularité sur les réseaux sociaux et ne restera donc pas un "joyau caché" très longtemps. Allez-y tant qu'elle offre toujours une expérience très authentique du Nord du Vietnam, a déclaré Forbes.



Le magazine américain a suggéré aux touristes de louer un vélo pour parcourir les rizières, faire de la randonnée dans les montagnes calcaires ou une excursion en bateau de deux heures. La spécialité culinaire de Ninh Binh, la viande de chèvre de montagne, a également été recommandée.



En février, Ninh Binh a figuré parmi les dix destinations les plus conviviales au monde, votées par les Traveler Review Awards. Il s'agit d'un prix annuel organisé par Booking pour honorer des destinations et établissements d'hébergement dans le monde entier. Ninh Binh (VNA) - Le plus grand magazine économique américain, Forbes , a récemment désigné la province septentrionale de Ninh Binh comme l'une des 23 meilleures destinations touristiques de 2023. Cette destination a attiré l'attention internationale après avoir servi de lieu de tournage pour le film hollywoodien "Kong : Skull Island" en 2016.Elle gagne en popularité sur les réseaux sociaux et ne restera donc pas un "joyau caché" très longtemps. Allez-y tant qu'elle offre toujours une expérience très authentique du Nord du Vietnam, a déclaré Forbes.Le magazine américain a suggéré aux touristes de louer un vélo pour parcourir les rizières, faire de la randonnée dans les montagnes calcaires ou une excursion en bateau de deux heures. La spécialité culinaire de Ninh Binh, la viande de chèvre de montagne, a également été recommandée.En février, Ninh Binh a figuré parmi les dix destinations les plus conviviales au monde, votées par les Traveler Review Awards. Il s'agit d'un prix annuel organisé par Booking pour honorer des destinations et établissements d'hébergement dans le monde entier.

Nguyen Van Minh, directeur du Centre de promotion du tourisme de Ninh Binh, a déclaré que le secteur du tourisme local a continuellement pris de nombreuses mesures pour faire de la province une destination hospitalière et idéale pour les voyageurs nationaux et étrangers.

Avec sa nature sauvage et ses paysages charmants, Ninh Binh est l'une des destinations les plus connues et attrayantes du Vietnam. Photo: VNA

Avec sa nature sauvage et ses paysages charmants, Ninh Binh, situé à environ 90 km au Sud de Hanoï, est l'une des destinations les plus connues du Nord et aussi l'un des endroits attirant le plus grand nombre de visiteurs nationaux et étrangers.



Au premier trimestre, la province a accueilli 3,2 millions de touristes, dont près de 126.000 étrangers. Elle a généré plus de 2.487 milliards de dongs de recettes touristiques, soit 5,5 fois de plus en glissement annuel. -VNA