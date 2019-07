Nha Trang. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Selon le magazine Forbes, avec quelque 2.000 km de côtes et de nombreuses destinations insulaires renommées, le Vietnam ne manque pas de plages de rêve.



Autrefois bagne sous la colonisation française, Con Dao est maintenant connu pour ses récifs coralliens, sa vie marine diversifiée et ses plages de sable fin, selon ce magazine américain.



Forbes mentionne également la baie de Ha Long, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Connue principalement pour ses pitons calcaires, la baie recèle aussi de nombreuses plages.



La troisième place dans la liste revient à Phu Quoc. Alors que le parc national de Phu Quoc, jungle tropicale dense et entourée de montagnes pittoresques, couvre plus de la moitié de la superficie de cette île, ses nombreuses plages restent l'attraction principale.



Da Nang a tous les atouts pour satisfaire tous les types de touristes, de ses plages animées situées à quelques minutes en voiture de la ville aux endroits les plus isolés pour les férus d’aventure.



Nha Trang, Doc Let, Ho Coc, Mui Ne, Ly Son et Hoi An sont d’autres lieux propices à la pratique du surf, au farniente et à la baignade.-VNA