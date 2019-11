Tien Linh (droite) lors du match entre le Vietnam et le Laos, le 28 novembre aux SEA Games 30 aux Philippines. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L’équipe masculine vietnamienne des moins de 22 ans a battu le Laos 6-1 lors de son deuxième match du groupe B aux 30es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 30) aux Philippines le 28 novembre.



Trois buts de l’équipe vietnamienne ont été marqués par Tien Linh, les autres par Hung Dung, Trong Hoang et Quang Hai.



Le Laos s'est battu jusqu'au bout et a été récompensé par un but à la 60e minute, grâce à Kaharn Phetsivilay.



Lors de son premier match le 25 novembre, le Vietnam avait battu Brunei 6-0.



Le Vietnam jouera contre l'Indonésie le 1er décembre à 19h00. -VNA