Hanoï (VNA) – Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement a coopéré avec le ministère japonais de l’Environnement pour créer un comité mixte de gestion des déchets et de 3R (Réduire, Réutiliser, Recycler).



Les deux ministères vietnamien et japonais ont confié à l’Administration de l’Environnement du Vietnam la mission d’organiser chaque année une réunion afin de discuter de la coopération bilatérale dans la gestion des déchets.



Sur cette base, l’Administration de l’Environnement du Vietnam a eu une réunion avec la partie japonaise pour discuter des activités du comité mixte en 2020.



Un colloque sur l’assistance du gouvernement japonais pour le développement des projets de récupération de l’énergie issue d’incinération des déchets dans des localités a également été organisé. Lors de ce colloque, les experts japonais participants ont présenté des modèles de gestion, collecte, tri et traitement des déchets, ainsi que les technologies d’incinération des déchets utilisées actuellement dans leur pays. -VNA