Un forum d'affaires en ligne s'est tenu le 20 octobre dans le but de renforcer les liens commerciaux et d'investissement entre le Vietnam et l'Inde, notamment en cette période de pandémie.

En septembre, plus de 900 nouvelles entreprises dans le delta du Mékong ont vu le jour avec un capital social total de plus de 7.000 milliards de dongs, et plus de 9.000 emplois ont été créés.