Des stands à la foire des produits agricoles et des produits OCOP. Photo: nhandan.com.v



Lao Cai (VNA) - Une foire des produits agricoles et des produits "One Commune One Product" (OCOP) 2020 - ou "À chaque commune son produit" - de la région nord a eu lieu du 22 au 26 octobre dans la province de Lao Cai, au nord-ouest.

La foire a compris 318 stands présentant des produits OCOP de Lao Cai et d’autres villes et provinces, des produits agricoles, d’équipements agricoles modernes, des produits artisanaux…

La foire a offert aux usines, aux entreprises, aux coopératives et aux paysans de faire la promotion et de vendre des produits agricoles, des produits dans le cadre du programme OCOP, contribuant à la mise en œuvre du programme OCOP et à l’édification de la Nouvelle ruralité de chaque localité. –VNA