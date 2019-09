Fitch Ratings a attribué au PVN la première note de défaut émetteur à long terme en devises étrangères ( IDR ) de "BB" avec perspectives "positives". Photo: PetroVietnam

Hanoï (VNA) - Fitch Ratings a attribué au groupe national gazo-pétrolier du Vietnam (PetroVietnam ou PVN) la première note de défaut émetteur à long terme en devises étrangères (IDR) de "BB" avec perspectives "positives".

L’agence a également attribué à PetroVietnam un profil de crédit autonome (SCP) à "bb+", reflétant le degré élevé d’intégration, de diversification et de profil financier conservateur de la société.



Dans une déclaration, Fitch souligne les liens étroits qui unissent l’État à PetroVietnam. Les objectifs annuels de PetroVietnam sont définis et approuvés par le gouvernement vietnamien et sa direction est nommée par l'État. PetroVietnam est également la compagnie pétrolière nationale vietnamienne et bénéficie de droits exclusifs sur les réserves de pétrole et de gaz du pays par voie réglementaire. Fitch considère le disque de support comme "fort".



Fitch estime que les conséquences sociopolitiques d'un défaut de PetroVietnam sont «très fortes». Toute perturbation de ses activités aurait des conséquences importantes pour l'ensemble de la chaîne de valeur de l'énergie au Vietnam.



Le Manh Hung, directeur général de PetroVietnam, a déclaré que ces notations serviraient de bases pour que le groupe améliore l'administration de l’entreprise dans les temps à venir, notamment ses objectifs financiers.



Nirukt Sapru, directeur général de Standard Chartered au Vietnam et d’autres pays de l'ASEAN et d'Asie du Sud, a déclaré que les notations attribuées à PetroVietnam aideraient la société à attirer l’attention d’investisseurs étrangers, en promettant que Standard Chartered soutiendrait PetroVietnam dans la réalisation de ses objectifs de croissance.

PetroVietnam détient une participation dans tous les actifs pétroliers et gaziers en amont du Vietnam. Le groupe produit environ un tiers de produits raffinés du pays et fournit du gaz à des centrales électriques qui génèrent environ 15% de la production électrique du pays. PetroVietnam représente également environ 80% de la production nationale d'engrais.

L'investissement de PetroVietnam devrait augmenter considérablement pour atteindre 321.000 milliards de dôngs (13,83 milliards de dollars) ces cinq prochaines années, contre 38.000 milliards de dôngs l'année dernière. PetroVietnam estime que plus de la moitié de ses dépenses en immobilisations consolidées et investissements devraient être utilisés dans le développement de ses ressources en amont, principalement les gisements gaziers. -VNA