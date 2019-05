Hanoï (VNA) – Le 9 mai, l’agence de notation Fitch Ratings a maintenu la note de crédit BB au Vietnam et a révisé la perspective d'évolution de la notation de crédit vietnamienne de "stable" à "positive".

La révision reflète l’amélioration des résultats de la gestion économique du gouvernement.

Selon Fitch, le gouvernement vietnamien est déterminé à réaliser son engagement du contrôle de la dette publique. Il a réussi à baisser la dette du gouvernement à 50,5% du PIB en 2018, après un pic de 53% en 2016. Le ratio devrait encore baisser à environ 46% d'ici 2020.

En même temps, la dette publique a reculé à environ 58% du PIB en 2018, après avoir touché le plafond de 65% en 2016.



Grâce aux mesures prises pour stabiliser la macroéconomie, la croissance du PIB est passée de 6,8% en 2017 à 7,1% en 2018, tandis que le taux d'inflation est resté stable à 3,5%.



Selon Fitch, la croissance du PIB vietnamien devrait avoisiner les 6,7% en 2019, correspondant à l’objectif fixé par l’Assemblée nationale entre 6,6 et 6,8%.



Le ralentissement de la croissance mondiale et les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine pourraient avoir un impact sur la croissance économique du Vietnam. Le Vietnam reste néanmoins parmi les économies ayant le taux de croissance la plus rapide en Asie-Pacifique, ainsi que parmi les pays dans la catégorie de notation «BB». -VNA