Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère des Finances a donné le 28 mars des suggestions sur le fait que Fitch Ratings avait confirmé la notation de défaut des émetteurs en devises étrangères à long terme du Vietnam (Vietnam's Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating) à BB, - une perspective positive.

Selon le ministère des Finances, c’est le résultat de la mise en œuvre active de mesures visant à stabiliser la macro-économie, à réformer le système financier et bancaire ainsi qu'à contrôler la pandémie pour stabiliser la vie des gens et relancer la production et les activités commerciales du Parti, de l’Assemblée nationale et du gouvernement.

La notation de Fitch Ratings reflète le maintien de solides perspectives de croissance à moyen terme, malgré la pandémie de COVID-19 et les retombées économiques mondiales en raison de la guerre en Ukraine, et aussi de solides paramètres de financement externe par rapport à d’autres pays.

Photo : tapchitaichinh.vn



Fitch Ratings a noté la reprise rapide des activités économiques grâce aux politiques flexibles du gouvernement face à la pandémie de COVID-19 et la rapidité de la couverture vaccinale. Fitch Ratings a évalué que le Vietnam continuerait de bénéficier des exportations grâce à la mise en œuvre d'importants accords commerciaux tandis que les entrées d'investissements directs étrangers maintiennent toujours une croissance élevée et que les flux touristiques reprennent progressivement à partir de 2022.



Selon une prévision de Fitch Ratings, la croissance du Vietnam remontera à 6,1 % en 2022 et à 6,3 % en 2023, grâce à la reprise de la demande intérieure, aux exportations et aux entrées d'IDE.



Fitch Ratings prévoit des efforts pour maintenir la stabilité macroéconomique ; viser un taux de croissance élevé ; réduire l'écart de PIB par habitant ; améliorer davantage les finances publiques ; régler les faiblesses du secteur bancaire en termes de capitalisation, la transparence dans la qualité des actifs. En plus, les cadres juridiques seront des facteurs positifs pour aider à améliorer encore la notation du Vietnam dans les temps à venir. - VNA