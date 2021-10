Photo : VNA



Hai Phong (VNA) - Le flottes de navires 8004 et 8003 du Commandement de la région de la Garde-côte No 1 ont achevé avec succès leur participation à la 2e patrouille conjointe dans les eaux adjacentes à la ligne de démarcation du golfe du Bac Bo en 2021 entre les Garde-côtes du Vietnam et de la Chine.

La patrouille a eu lieu du 19 au 22 octobre. Les flottes de navires vietnamiennes ont patrouillé dans les eaux vietnamiennes et celles de la Chine, dans les eaux chinoises.

Les deux parties ont également échangé des appels téléphoniques et ont communiqué à des bateaux de pêche et des pêcheurs les règlements sur la pêche dans les eaux adjacentes à la ligne de démarcation du golfe du Bac Bo, outre des mesures de prévention et du contrôle du COVID-19.

Appel téléphonique avec la partie chinoise. Photo : VNA



La 2e patrouille conjointe dans les eaux adjacentes à la ligne de démarcation du golfe du Bac Bo en 2021 entre les Garde-côtes du Vietnam et de la Chine a atteint ses objectifs.

Les résultats de la patrouille ont contribué à la bonne application du droit international, notamment des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et de l'Accord sur la délimitation du golfe du Bac Bo signé le 25 décembre 2000 entre les deux pays.

Photo : VNA



La Garde-côte du Vietnam est convaincue que cette activité créera une force motrice pour le développement continu des relations entre les deux pays. Elle espère que l'heure à venir marquera une nouvelle étape de développement de mieux en mieux des relations entre les deux Partis, les deux États et les peuples des deux pays en général, et les forces de garde-côtes des deux pays en particulier.-VNA