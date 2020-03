Hanoi (VNA) – Les 30 Vietnamiens rentrés de Wuhan, en Chine, ont quitté lundi 2 mars l’hôpital après 21 jours de quarantaine.

Une zone de quarantaine. Photo: ministère de la Santé



Ils avaient été rapatriés au Vietnam le 10 février dernier par Vietnam Airlines. Tous les passagers et membres de l’équipage avaient été placés en quarantaine à l’Hôpital des maladies tropicales de Hanoi.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a relevé à son degré maximal le niveau de la menace et a appelé tous les pays encore épargnés à se préparer à l’arrivée du nouveau coronavirus, formulant cet avertissement : se croire à l’abri de la maladie serait une «erreur fatale».

Si en Chine, le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes diminue toujours, d’autres pays deviennent à leur tour des sources régionales de propagation, au premier rang desquels la République de Corée, l’Italie et l’Iran.

Dans le monde, le nombre de cas de nouveau coronavirus s’élevait à 89.705, dont 3.060 décès, dans 69 pays et territoires, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 10H00 GMT.

1.448 nouvelles contaminations et 64 nouveaux décès ont été recensés depuis le décompte réalisé dimanche à 17h00 GMT.

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie s’est déclarée fin décembre, comptait 80.026 cas, dont 2.912 décès. 202 nouvelles contaminations et 42 nouveaux décès y ont été annoncés entre dimanche 17H00 GMT et lundi 10H00 GMT.

Ailleurs dans le monde, 9.679 cas étaient recensés lundi à 10H00 GMT, dont 147 décès et 1.246 nouveaux cas.

Les pays les plus touchés après la Chine sont la République de Corée (4.335 cas, 26 décès) l’Italie (1.694 cas, 34 décès) l’Iran (1.501 cas, 66 décès) et le Japon (254 cas, 12 décès). Le Japon a par ailleurs enregistré plus de 700 cas sur le navire de croisière Diamond Princess. – VNA