Hanoi (VNA) – FiinRatings et l’Institut mondial de la croissance verte (Global Green Growth Institute -GGGI) ont officiellement signé un accord de partenariat pour promouvoir les obligations vertes et le marché de la finance durable au Vietnam.

Signature de l’accord de partenariat entre FiinRatings et l’Institut mondial de la croissance verte. Photo : NDEL.



Dans le cadre du protocole d’accord, les deux parties se coordonneront pour partager les meilleures pratiques afin de faire progresser le marché obligataire vert, social et durable du Vietnam.

Cette occasion marque la collaboration entre FiinRatings et GGGI pour encourager et soutenir la croissance du marché vietnamien de la finance verte et durable. Les deux organisations coopéreront pour soutenir les entreprises vietnamiennes dans l’émission d’obligations vertes sur les marchés de capitaux nationaux et étrangers, y compris la préparation du cadre des obligations vertes, la vérification externe et d’autres préparations pour l’émission d’une obligation verte, ainsi que l’éducation au marché et le partage des connaissances sur le développement de la finance verte au Vietnam.

« Il y a une forte demande des investisseurs étrangers d’investir dans les obligations vertes (green bond) émises par des entreprises vietnamiennes. Au Vietnam, le gouvernement doit également élaborer une réglementation sur les critères environnementaux et la certification pour stipuler l’émission d’obligations vertes. En tant qu’agence de notation de crédit bien établie au Vietnam et vérificateur agréé des obligations vertes selon la norme internationale avec Climate Bonds Initiative, nous sommes très heureux de nous associer à GGGI pour aider les entreprises vietnamiennes à concrétiser cette opportunité de plans verts et à apporter des impacts plus importants au marché », a déclaré Nguyên Quang Thuân, directeur général de FiinRatings.

Le développement du marché de la finance durable pourrait jouer un rôle de catalyseur dans l’accélération de la transition vers des émissions nettes nulles d’ici 2050 pour les économies émergentes comme le Vietnam via la mobilisation de financements privés vers le zéro net, ainsi que des projets et des entreprises alignées sur les ODD. Le partenariat avec FiinRatings, le premier vérificateur local sur le marché, serait très pertinent pour les stratégies de GGGI visant à soutenir la promotion d’un marché domestique des obligations vertes robuste et à promouvoir l’écosystème des obligations vertes, sociales et durables au Vietnam, a déclaré Maria Cecilia Paña, représentante nationale adjointe, GGGI Vietnam.

Depuis 2020, GGGI et le ministère vietnamien des Finances ont mis en œuvre conjointement le «Green Bond Readiness Program», un programme d’assistance technique financé par le gouvernement luxembourgeois pour favoriser le développement d’un marché des obligations vertes au Vietnam via le renforcement des orientations politiques, le renforcement des capacités et des produits de partage des connaissances, et la fourniture d’une assistance technique aux émetteurs pilotes.

L’accord de coopération entre FiinRatings et GGGI affirme la relation et l’engagement entre les deux parties, établissant une étape importante dans la formation et le développement à long terme des obligations vertes et du marché des crédits verts, ajoutant de l’élan à la croissance durable de l’économie et à la réalisation des objectifs de développement du Vietnam. – NDEL/VNA