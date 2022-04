Photo d'illustration : VNA



Phu Tho (VNA) - Le président du Comité populaire provincial de Phu Tho (Nord) Bui Van Quang a confié au service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme la tâche de se coordonner avec le Commandement provincial pour préparer un feu d'artifice, le soir du 9 avril, à l’occasion de la Fête des rois Hung.



Un spectacle pour célébrer le 10e anniversaire de la reconnaissance par l'UNESCO du culte des rois Hung à Phu Tho en tant que patrimoine culturel immatériel de l'humanité aura lieu à 20h00 le 9 avril au parc de Van Lang, avant le feu d'artifice, a-t-on appris d'une réunion, tenue le 1er avril dans la province de Phu Tho pour mettre en œuvre le plan d'organisation de la Fête des rois Hung.



La fête de cette année, sur le thème "Origine sacrée - Terre des rois Hung", se déroulera en association avec le 10e anniversaire de la reconnaissance par l'UNESCO du culte des rois Hung à Phu Tho en tant que patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Le rite de procession lors du culte des rois Hung. Photo : VNA



Selon Bui Van Quang, la prévention et le contrôle du COVID seront mis en œuvre strictement durant la fête. La province va accueillir un grand nombre de visiteurs, aussi a-t-il demandé au comité d'organisation d’élaborer des plans pour assurer la sécurité, l’ordre et aussi la circulation.



Toujours le 1er avril, une exposition sur le culte des rois Hung s'est ouverte au Musée Hung Vuong dans le Site historique national spécial du Temple des rois Hung. L’exposition présente 86 photos documentaires, 38 artefacts et de nombreux articles, aidant les visiteurs à mieux comprendre la vitalité séculaire de ce culte.



Le culte des rois Hung à Phu Tho a été reconnu par l'UNESCO patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2012. Selon les statistiques, il existe dans l’ensemble du pays 1.417 reliques vénérant ces rois fondateurs et d'autres personnages liés à leurs règnes. La province de Phu Tho en compte à elle seule 345. - VNA

