Hôtesse de l'air de Vietjet. Photo: Vietjetair.com



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – A l’occasion de la Fête nationale (2 septembre), Vietjet offre à ses clients la possibilité de survoler le Vietnam avec des réductions allant jusqu’à 92% sur les prix des billets.



Selon la compagnie aérienne low-cost, 922.222 billets promotionnels avec des réductions allant jusqu'à 92% sont disponibles à la vente pendant trois « jours dorés » du 30 août 2022 à partir de 0h00 au 2 septembre 2022 à 24h00. Les passagers bénéficieront d'une réduction lors de la réservation des billets Eco de Vietjet et de l'application du code promotionnel VIETJET29 sur le site web www.vietjetair.com, ou l’application mobile Vietjet Air.



Les billets promotionnels sont appliqués à tous les itinéraires intérieurs à travers le Vietnam avec une période de vol flexible du 12 septembre 2022 au 26 mars 2023 (à l’exception du Têt – Nouvel An lunaire et des jours fériés). De plus, les clients peuvent profiter de frais de paiement gratuits lors de la réservation et du paiement via Vietjet SkyClub ou en s’inscrivant en ligne au programme "Fly now - Pay later" (Volez maintenant - Payez plus tard) en seulement trois minutes pour profiter du vol sans se soucier de problèmes financiers.

Fière de nombreux sites de beauté et de destinations touristiques attrayantes à travers le Vietnam, Vietjet invite ses clients à découvrir la beauté du pays avec ses vols vers Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Da Nang, Nha Trang, Phu Quoc, Hue, Can Tho, Da Lat, Binh Dinh, Phu Yên, etc. La compagnie est prête à accompagner les clients pour vivre des vols heureux avec une flotte moderne, des équipages de cabine sympathiques et dévoués, des repas frais et chauds, ainsi que de nombreuses performances culturelles et artistiques uniques à 10.000 mètres d'altitude, etc.