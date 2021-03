Hanoï (VNA) - Chaque année, aux 2e et 3e mois lunaires, les S'tiêng, une ethnie vivant sur les hauts plateaux du Centre, organisent la fête d'invocation de la pluie pour rendre hommage aux dieux Bra An - Bra Trôk (Génie du Ciel), Bra Ter (Génie de la Terre), Bra Va (Génie du Riz) et d’autres génies de leur univers spirituel.

Lors du rituel, les S’tiêng prient également pour trouver une nouvelle source d’eau assurant les besoins quotidiens. Le rite se produit sous la direction du patriarche du village qui assure le rôle de maître de cérémonie. Au préalable, les S’tiêng doivent ériger une cây nêu (perche rituelle) et préparer un plateau d’offrandes comprenant de la viande de porc, du poulet, du com lam (riz gluant cuit dans un tronçon de bambou) et des fruits frais.



Une fois les offrandes disposées, le son des gongs retentit et le maître de cérémonie se positionne devant la cây nêu pour rendre le culte, effectuer les différentes prières de remerciement aux dieux et pour implorer une bonne saison des pluies à venir. Lors de cette cérémonie, une femme S’tiêng puise de l’eau dans trois jarres disposées dans la cour qu’elle projette ensuite sur la cây nêu, en l’air (vers le Ciel) et sur tout le monde dans l’espoir de recevoir la bonne fortune.



À la fin de la cérémonie, les villageois font le tour de la cây nêu, dansent au rythme des gongs, mangent le com lam et boivent le ruou cân (alcool de riz à siroter avec une paille de bambou). Cette fête exprime le trait culturel traditionnel des S’tiêng. Elle est l’occasion de mieux comprendre, d’édifier et de développer le village. -CVN/VNA

Villageois préparant les offrandes indispensables avant la fête.

Le maître de cérémonie viendra devant la cây nêu pour effectuer les rites cultuels.

Une femme rejette de l’eau sur la cây nêu et sur tout le monde pour souhaiter une bonne chance.

Villageois faisant le tour de la cây nêu et dansant au rythme des gongs.