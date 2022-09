Le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Ho Chi Minh-Ville reçoit symboliquement plus de 400 tonnes de biens essentiels financés par la société par actions du groupe Yeah1. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Ho Chi Minh-Ville a symboliquement reçu le 7 septembre plus de 400 tonnes de biens essentiels financés par la société par actions du groupe Yeah1.

Ces dons d'une valeur totale de plus de 18 milliards de dongs seront offerts aux orphelins et familles démunies dans la mégapole économique du Sud, à l'occasion de la Fête de la mi-automne.



La présidente du Comité du FPV de Ho Chi Minh-Ville Trân Kim Yên remet le satisfecit à la représentante de la société par actions du groupe Yeah1. Photo: VNA

A ce jour, Ho Chi Minh-Ville compte plus de 2.500 enfants rendus orphelins à cause de la pandémie de COVID-19, plus de 383 personnes âgées vivant seules à cause du décès de leurs proches dû à l'épidémie. -VNA