Les étudiants participant au festival sur la culture vietnamienne en Russie. Photo: VNA

Moscou (VNA) - Un festival sur la culture vietnamienne s'est tenu le 3 juin à l'Université fédérale russe d'Extrême-Orient (FEFU), avec la participation de nombreux étudiants et représentants des deux pays.

S'exprimant lors de l'événement, Evgeni Vlasov, vice-chancelier par intérim chargé des relations internationales de l’université, également président de l’Association d'amitié Russie-Vietnam de la région de Primorié a félicité la coopération des étudiants vietnamiens et russes dans l'organisation de ce festival, dans le but de présenter les caractéristiques uniques du Vietnam et de son peuple.

Mme Diana Albertovna, doyenne de la faculté d'Asie-Pacifique à la FEFU, a également salué cette activité significative, déclarant qu'elle aiderait les populations locales à mieux comprendre la culture vietnamienne.

Au festival, les participants ont pu admirer des démonstrations d'arts martiaux, de chants, de danses, de jeux folkloriques et de plats typiques de la cuisine du Vietnam.

La FEFU fait partie des universités comptant le plus grand nombre d'étudiants vietnamiens en Russie. -VNA