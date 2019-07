Concert du Vietnam - R. de Corée. Photo : CVN



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Mardi 23 juillet, l'Opéra - Ballet de Hô Chi Minh-Ville (HBSO), en collaboration avec le Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville, a tenu une conférence de presse au sujet du Festival d'art "Mélodie d’automne" 2019, qui se tient tous les deux ans.



Le Festival ''Mélodie d’automne'' aura lieu du 17 au 25 août avec huit excellents spectacles comprenant des comédies musicales, de la musique de chambre et du ballet.



La soirée inaugurale sera composée d'une comédie musicale policière intitulée Yesterday’s Memory, écrite par Anna-Sophie Weber, et qui transportera le public dans une histoire complexe, pleine de redondissement.



Elle sera suivie par le Requiem de Mozart avec également des œuvres des compositeurs Wagner, Haendel, Kurt Weill, Bach, Weber. C'est une nouvelle idée audacieuse du réalisateur David Hermann, qui revient au HBSO après ses deux comédies musicales à succès La Flûte enchantée, La chauve-souris.



Du côté de la musique symphonique de chambre, la pièce maîtresse sera la participation du pianiste de renommée mondiale: l'"Artiste du Peuple" Dang Thai Son. Il se produira lors du programme de clôture avec le Concerto pour piano N°3 de Beethoven. Le concert sera dirigé par le directeur de l'orchestre symphonique - l'"Artiste Émérite" Trân Vuong Thach.



Par ailleurs, l’œuvre écrite pour piano et quatuor à cordes Vers Hanoï du musicien Hoàng Duong, composée par le musicien Trân Manh Hung; Ellington Fantasy et Folklore d'Afghanistan seront visibles pour la première fois par le public vietnamien. Le programme présentera également les œuvres de trois musiciens vietnamiens: Vu Viêt Anh avec Skyline pour quatuors à cordes; Nguyên Manh Duy Linh avec A Gentle Wind pour quatuor à cordes et Nguyên Minh Nhât avec Flashbacks pour quatuor à cordes.



De nombreux artistes vietnamiens et étrangers seront à l’affiche du festival, notamment le célèbre groupe américain International Chambers Players ou encore The Eine Flute Ensemble de République Corée.



En outre, six jeunes pianistes vietnamiens talentueux âgés entre 12 et 17 ans soit Nguyên Lan Anh, Vu Nhiên Huong, Doan Trân Thuy Tiên, Duong Hông Phuc, Hô Lê Dang Khoa et Hô Lê Dang Khôi, offriront leur concert. Les spectateurs auront également la possibilité d’apprécier les bandes sonores et les chansons internationales les plus populaires grâce aux percussions et aux ensembles pour trompettes du concert Wind Concert.



Enfin, en danse, il y aura le très célèbre ballet du musicien I. Stravinsky, intitulé Printemps sacré, mis en scène par l'excellent chorégraphe néerlandais Joost Vrouenraets.-CVN/VNA