Hanoï (VNA) - La 4e décentralisation du Festival international du film d’amour de Wallonie-Bruxelles au Vietnam, organisé par la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam, en collaboration avec l’Association ASBL Ciné-Loisirs, aura lieu du 30 novembre au 3 décembre à Hanoï.Quatre films d’auteur récents déclinant l’amour sous différents angles de vue seront à l’affiche au Studio national du film documentaire et scientifique du Vietnam, du 30 novembre au 03 décembre 2019.Il s’agit de Les fleurs amères, Girl, Nos batailles et C’est ça l’amour.Ces fictions ont obtenu bon nombre de nominations et de prix lors de Festivals prestigieux dans le monde comme Magritte 2019 du Meilleur premier film, César 2019 du Meilleur film étranger, Magritte 2019 du Meilleur film, Flèche de cristal du Festival de cinéma européen des arcs 2018, …Les projections s’inscrivent dans le cadre de la 4e décentralisation du Festival international du Film d’Amour de Wallonie-Bruxelles au Vietnam, organisé par la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam, en collaboration avec l’Association ASBL Ciné-Loisirs.Cette manifestation culturelle est devenue un rendez-vous annuel pour les cinéphiles à Hanoï. -CVN/VNA