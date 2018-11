Hanoi, 28 novembre (VNA) - Le 11e festival du tournesol "Pour les enfants atteints de cancer", dans le cadre du programme "Rêve de Thuy", vient d’être organisé par le journal de la Jeunesse de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec l'Institut national d'hématologie et de transfusion sanguine.

La chanteuse Le Cat Trong Ly et des enfants malades chantent une chanson créée par elle-même en faveur de ces derniers.

De nombreuses activités ont été organisées à cette occasion, telles que la pièce de théâtre "11 ans pour écrire le rêve de Thuy" ; "la communauté du Nord œuvre ensemble pour réaliser le souhait des enfants cancéreux" ; exposition et vente de peintures réalisées par ces derniers ; don de sang ; échange avec des médecins et parents dont les enfants sont atteints de cancer…

Les enfants cancéreux ont été très heureux de ce festival en leur faveur.



En outre, le programme "Rêve de Thuy" et des bénévoles ont visité et remis des cadeaux à près de 400 enfants traités dans des hôpitaux.

Des visiteurs étrangers ont acheté des peintures pour soutenir les enfants cancéreux.



Le programme "Rêve de Thuy" est organisé depuis septembre 2007 par le journal de la Jeunesse de Hô Chi Minh-Ville. Il a été lancé par Le Thanh Thuy, qui souffre d’un cancer des os, afin de fournir des soins et un soutien aux enfants cancéreux. Ce programme a eu lieu à Hô Chi Minh-Ville 10 fois et à Hanoï 8 fois, avec au total plus de 34 milliards de dongs recueillis en faveur de petits patients atteints d’un cancer.. - CPV/VNA