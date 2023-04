Des adolescents et enfants atteints de déficiences intellectuelles et développementales (DID) venus de 18 provinces et villes du pays participent au Festival du sport en leur faveur. Photo: VNA



Thua Thiên – Huê (VNA) – Environ 350 adolescents et enfants atteints de déficiences intellectuelles et développementales (DID) venus de 18 provinces et villes du pays ont participé au Festival du sport en leur faveur qui s’est tenu les 1er et 2 avril à la ville de Huê, province de Thua Thiên – Huê au Centre.

Cet événement visant à célébrer la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme (le 2 avril) et la Journée des personnes handicapées du Vietnam (le 18 avril).

Lors de cet événement, les enfants atteints de DID ont pratiqué la natation, la course, la marche, la poussée, le fauteuil roulant, le tir à la corde. De plus, le comité d'organisation a conçu un espace commun avec des jeux de libre circulation et des coins créatifs, permettant à ces enfants et à leurs parents de faire connaissance.

L'événement rentrait dans le cadre du projet « Soutien à l'amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées dans les provinces fortement aspergées par l’agent orange » (Intégration-I).

Ritu Tariyal de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) au Vietnam a déclaré qu’il s’agissait d’un des projets exceptionnels que l'USAID a réalisés au Vietnam pendant les 30 dernières années.

Avec ce projet, l’USAID s'engage fortement à accompagner les enfants atteints de DID pour avoir les meilleures conditions d'intégration, car l'intégration est un droit humain fondamental, a-t-elle indiqué. -VNA