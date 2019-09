Les rizières en terrases de Mu Cang Chai. Photo: VNA

Yên Bai (VNA) – Le festival de parapente de Mu Cang Chai « Survoler les rizières dorées » a eu lieu les 21 et 22 septembre dans le village de Lim Mong, commune de Cao Pha, district de Mu Cang Chai, province de Yên Bai (Nord).

Faisant partie des activités dans le cadre de la Semaine de la culture et du tourisme de Muong Lo 2019, ce festival annuel a réuni une centaine de pilotes vietnamiens et étrangers, et attiré des milliers de visiteurs.

Les pilotes ont pu profiter d’une vue panoramique spectaculaire.

Outre le sport d’aventure, le festival comprenait des expositions de photos, des stands de cuisine et une exposition de spécialités locales.

Ce festival de deux jours est une occasion pour populariser auprès des amis nationaux et internationaux les paysages magnifiques de Mu Cang Chai, ses superbes champs en terrasse et son peuple amical.

Le col de Khau Pha culmine à plus de 1.200 m d'altitude. Mu Cang Chai possède 500 ha de rizières en terrasses dans les communes de La Pan Tan, Che Cu Nha et De Xu Phinh, cultivées par les H'mong depuis des siècles. Ces rizières figurent parmi les 2.500 ha reconnus patrimoine national en 2007 par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.



La localité est à environ 1.000 m d'altitude, ce qui rend impossible l'adoption des méthodes de culture du riz pratiquées en plaine. Les habitants locaux cultivent du riz sur des terrasses pour empêcher l'eau de s'écouler.



Les champs en terrasse de Mu Cang Chai sont beaux toute l'année. En mars, ils sont en eau, puis les paysans repiquent les plants de riz d'avril à mai. En mai, les collines sont couvertes de vert. Début septembre, le riz mûr donne aux pentes une couleur dorée. - VNA