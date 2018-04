Quang Ninh (VNA) - Le Festival de la culture et de la gastronomie d’Asie 2018 (Mon Asian Food Festival 2018) s’est ouvert le 27 avril dans la ville de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord). Cet événement s’inscrit dans le cadre de l’Année nationale du tourisme 2018 sous le thème “Ha Long - patrimoine, merveille et destination amicale”.

Le Festival culturel et gastronomique est l'occasion de mettre en valeur des spécialités de tous les pays asiatiques. Photo : Vu Lê/CVN



Mon Asian Food Festival 2018 comprend plus d’une centaine de stands dont 30 de pays asiatiques tels que le Japon, la République de Corée, Singapour, le Myanmar, le Cambodge et le Laos, entre autres. Il rassemble aussi de nombreux experts culinaires vietnamiens et internationaux.



Il a pour but d’honorer la richesse culinaire et, plus globalement, culturelle des pays dans la région.

Des plats sont présentés lors du Festival de la culture et de la gastronomie d’Asie 2018. Photo: VNA



En plus de pouvoir goûter aux plats asiatiques et de profiter de spectacles artistiques, les visiteurs pourront également découvrir la vue panoramique du festival depuis la montgolfière prévue à cet effet ou participer à la course MonRun visant à mobiliser des fonds en faveur des victimes vietnamiennes de l’agent organe/dioxine.



Ce festival, dont l’entrée est gratuite, se poursuivra jusqu’au 29 avril à la Place 30 octobre dans la ville de Ha Long. -CVN/VNA