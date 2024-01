De nombreux jeunes et d'habitants locaux participent au festival. Photo: VNA



Thai Nguyen (VNA) - Le 22 janvier, dans la commune Nghinh Tuong, district de Vo Nhai, province de Thai Nguyen (Nord), la section provinciale de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh a organisé un festival culturel et sportif pour les jeunes des minorités ethniques et les jeunes religieux.



De nombreuses activités significatives ont eu lieu, telles que des échanges culturels et sportifs pour les jeunes des minorités ethniques et les jeunes religieux.



L'activité la plus significative était un programme intitulé « Têt pour les pauvres - Un printemps avec plus de bonheur » qui avait pour objet d’assister les personnes défavorisées à Nghinh Tuong à l’occasion du Têt du Dragon 2024.



Nghinh Tuong est une commune en difficulté, dont 67,8% des ménages sont pauvres et quasi pauvres. En outre, les minorités ethniques représentant plus de 90% de la population locale. La section provinciale de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh et la Fédération de la jeunesse provinciale de Thai Nguyen ont remis aux représentants de Nghinh Tuong 122 cadeaux d’une valeur de 90 millions de dongs, 300 kg de riz, 100 vêtements chauds, etc.-VNA