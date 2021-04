Le Fonds "La Francophonie avec Elles" a pour objectif général de donner aux femmes et filles les moyens de se relever dignement de la crise sanitaire. Photo : OIF

Hanoi (VNA) - Dans le cadre de son Fonds "La Francophonie avec Elles", l’OIF a lancé un nouvel appel à projets en 2021 en faveur des femmes et filles de l’espace francophone.

Depuis mars 2020, la pandémie de COVID-19 a entraîné, dans son sillage, une crise socio-économique sans précédent qui a durablement affecté les économies les plus fragiles et les populations les plus vulnérables. En raison des normes sociales et des relations de genre qui s’imposent avec force, partout, ce sont les femmes et les filles qui ont été les plus durement touchées par les impacts de cette crise.

La Francophonie avec Elles

Lancé en juillet 2020 à la demande de la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le Fonds "La Francophonie avec Elles" a pour objectif général de donner aux femmes et filles les moyens de se relever dignement de cette crise et d’affronter les suivantes en renforçant leur accès au développement économique, à l’éducation, à la santé, et en les protégeant contre toute forme de violence qui les empêche et les contraint.

La première édition de ce dispositif de solidarité a permis de financer des actions de terrain à destination des femmes vulnérables de l’espace francophone. L’an dernier, 59 projets portés par des organisations de la société civile couvrant 20 pays francophones ont bénéficié à plus de 14.000 femmes et jeunes filles.

Une deuxième édition en 2021

Parce que les besoins demeurent importants dans la situation sanitaire actuelle, ce nouvel appel à projets permettra de renforcer et d’amplifier l’action de l’OIF en faveur de l’autonomisation économique et sociale des femmes et filles vulnérables, notamment celles qui se trouvent à l’intersection de plusieurs discriminations, et de soutenir les actions qu’elles entreprennent pour le développement durable.

Cet appel à projets s’articule autour de deux thématiques complémentaires : l’autonomisation économique et sociale des femmes ; le soutien aux femmes qui contribuent au développement durable dans ses dimensions sociales, économiques et environnementales.

L’appel à projets s’adresse en priorité aux organisations de la société civile, aux coopératives, aux groupements de femmes et aux institutions de microfinance issues de l’espace francophone.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 18 mai 2021. - CPV/OIF/VNA