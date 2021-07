Cérémonie marquant le 100e anniversaire de la fondation du PCC. Photo : Xinhua/VNA

Hanoï (VNA) - A l'occasion du centenaire de la fondation du Parti communiste chinois (1er juillet), le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) a adressé un message de félicitations au Comité central du Parti communiste chinois (PCC).



Au nom du PCV, de l'État et du peuple vietnamiens, le Comité central du PCV a adressé ses meilleurs vœux au PCC, à l'État et au peuple chinois.



Affirmant que la fondation du PCC avait marqué un jalon historique important dans la cause révolutionnaire du peuple chinois, le Comité central du PCV a estimé qu’au cours des cent dernières années, le PCC avait conduit le peuple chinois à remporter de grandes victoires dans la lutte d’hier pour la libération nationale ainsi que dans le processus d’édification du socialisme.



Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens tiennent toujours en haute estime le soutien et l'aide précieux accordés par le Parti, l'État et le peuple chinois à la cause révolutionnaire du peuple vietnamien dans le passé, ainsi qu’au processus de développement national du Vietnam d’aujourd’hui, a-t-il souligné dans le message.



Le Comité central du PCV a déclaré se réjouir que les relations entre les deux Partis et les deux pays aient maintenu une tendance de développement positif et stable ces dernières années, précisant que les dirigeants des deux Partis, des deux pays, avaient échangé régulièrement avec des formes flexibles, renforcé la confiance politique et étaient parviennus à de nombreuses conceptions communes importantes afin de guider le développement des relations des deux pays.



Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens sont prêts à se joindre au Parti, à l'État et au peuple chinois pour poursuivre la "devise en 16 mots" et l’esprit des “quatre bons”, approfondir la coopération pratique et efficace dans divers domaines, maîtriser et résoudre de manière satisfaisante les désaccords par des moyens pacifiques, sur la base du respect des intérêts légitimes de chacun, conformément au droit international, développer continuellement de manière saine et stable les relations de voisinage amical et le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine, dans les intérêts fondamentaux et à long terme des deux pays et des deux peuples, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération, au développement et à la prospérité de la région et du monde.



Par la même occasion, le secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong, a envoyé un message de félicitations au secrétaire général du PCC et président chinois, Xi Jinping.



Nguyen Phu Trong a félicité le PCC pour les grandes réalisations réalisées par le peuple chinois sous sa direction au cours des 100 dernières années, en particulier depuis le 18e Congrès national du PCC avec Xi Jinping comme noyau dirigeant. Il a exprimé sa confiance que la Chine deviendrait rapidement un pays socialiste moderne, prospère, puissant, démocratique, hautement civilisé, harmonieux et beau.



Le secrétaire général du PCV a souligné que dans la situation actuelle, consolider et renforcer l'amitié et le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine pour qu’ils se développent constamment de manière saine et stable, est dans l'intérêt des peuples des deux pays, et profite à la paix, à la stabilité et au développement de la région et du monde. Il a déclaré espérer que les deux parties mettraient pleinement en œuvre les accords et les conceptions communes de haut niveau, porteraient les relations Vietnam-Chine à une nouvelle hauteur, pour répondre aux intérêts fondamentaux et à long terme des deux Partis, des deux pays et des deux peuples.



Le 1er juillet, lors de l’événement virtuel organisé par l’ambassade de Chine au Vietnam pour célébrer le centenaire de la fondation du PCC, Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, permanent du secrétariat du PCV, a livré un discours enregistré en vidéo pour féliciter le PCC. -VNA