Un panneau à Hanoï saluant le 93e anniversaire de la fondation du PCV. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les Comités centraux (CC) du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et du Parti du peuple cambodgien (PPC) ont adressé des messages de félicitations au Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) à l’occasion du 93e anniversaire de la fondation du Parti vietnamien (3 février).

Dans son message, le CC du PPRL a loué les grandes réalisations du PCV depuis sa fondation il y a 93 ans, lesquelles avaient contribué à l'achèvement du processus de libération et de réunification nationales, à l’édification et au développement du Vietnam selon les objectifs socialistes.

Le PPRL s’est déclaré fier de voir l’amitié traditionnelle et la solidarité spéciale entre le Laos et le Vietnam devenir un bien commun inestimable et s’approfondir dans tous les domaines, au profit des deux peuples.

Le Parti, l’État et le peuple lao continueront de travailler avec le Vietnam pour préserver et développer davantage la solidarité spéciale pour la paix, l’amitié, la coopération et le développement dans la région et le monde.

De son côté, le CC du PPC a affirmé que le PPC appréciait hautement les grandes réalisations du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens. Il a déclaré se réjouir du développement de l’amitié, de la solidarité traditionnelles et de la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux Etats et les deux peuples, affirmant leur détermination à renforcer les relations Vietnam-Cambodge conformément à la devise «bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale, durabilité à long terme».

Le PPC est convaincu que sous la direction du PCV, le peuple vietnamien continuera d'obtenir de nombreuses réalisations dans la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du PCV, atteindra bientôt l'objectif de "devenir un pays développé à revenu élevé d'ici 2045".

A cette occasion, Thongsavanh Phomvihane, membre du Comité central du PPRL et chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du PPRL, et l’ambassadeur du Laos au Vietnam, Sengphet Houngboungnuang, ont adressé leurs félicitions à Le Hoai Trung, président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV. -VNA