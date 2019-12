Photo: Internet

Hanoï (VNA) - Les dirigeants du Vietnam ont envoyé dimanche 1er décembre des messages de félicitations à leurs homologues laotiens à l'occasion du 44e anniversaire de la Fête nationale de ce pays (2 décembre).

Le message de félicitations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien Nguyên Phu Trong, du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et de la présidente de l'Assemblée nationale vietnamienne, Nguyên Thi Kim Ngân, a été adressé au secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président laotien, Bounnhang Vorachith, au Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith et à la présidente de l'Assemblée nationale laotienne, Pany Yathotou.

Dans leur message, les dirigeants vietnamiens ont félicité le peuple laotien pour ses réalisations importantes obtenues dans son œuvre de défense et d’édification nationale sous la direction clairvoyante du Parti populaire révolutionnaire du Laos au cours de ces 44 dernières années.

Ils ont émis leur souhait que le peuple laotien continue d'obtenir de plus grands acquis dans la mise en œuvre de la Résolution du 10e Congrès national du Parti populaire révolutionnaire du Laos et du 8e plan quinquennal de développement socio-économique pour la période 2016-2020.

Ils ont déclaré souhaiter que le Laos organise avec succès les congrès des organisations du Parti de tous échelons et le 11e Congrès national du Parti et qu’il accomplisse avec succès les stratégies de développement national, notamment la Stratégie pour 2025, Vision pour 2030.

Le même jour, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a envoyé un message de félicitations au ministre laotien des Affaires étrangères, Saleumxay Kommasith.

Le chef de la Commission des Relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Hoàng Binh Quân, a fait de même avec son homologue laotienne, Sounthone Sayachack.-VNA