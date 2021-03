Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne Vuong Dinh Hue. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le 31 mars au matin, lors de sa 11e session, l’Assemblée nationale (14e législature) a élu Vuong Dinh Hue, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, au poste de président de l’organe législatif vietnamien et du Conseil électoral national.



Le même jour, des dirigeants des parlements lao, chinois et japonais lui ont envoyé leurs félicitations.



Dans sa lettre de félicitations, le président de l’Assemblée nationale lao, Xaysomphone Phomvihane, s’est déclaré convaincu que Vuong Dinh Hue, avec ses capacités et expériences de travail, dirigerait l'Assemblée nationale vietnamienne pour exercer avec succès le pouvoir législatif, contribuer à la défense et au développement du Vietnam, ainsi qu’à l’amélioration de son statut au sein des forums régionaux et internationaux.



Il a affirmé son souhait de voir la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays et, plus particulièrement, entre les deux Assemblées nationales, s’approfondir de plus en plus.



Dans sa lettre de félicitations, Li Zhanshu, président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, s’est déclaré prêt à travailler avec le président de l’Assemblée nationale vietnamienne pour prendre la réalisation des conceptions politiques communes des dirigeants des deux Partis et des deux pays comme orientations, renforcer la coopération entre les organes législatifs vietnamien et chinois, et promouvoir le partenariat stratégique intégral bilatéral.



Le même jour, la présidente de la Chambre des conseillers du Japon, Santo Akiko, et le président de la Chambre des représentants du Japon, Oshima Tadamori, ont également envoyé leurs félicitations à Vuong Dinh Hue. -VNA