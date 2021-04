Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - À l'occasion de l’élection de Pham Minh Chinh au poste de Premier ministre vietnamien, le Premier ministre lao, Phankham Viphavanh, l’a téléphoné le 6 avril pour formuler ses félicitations. Auparavant, le 5 avril 2021, le Premier ministre du Laos avait adressé une lettre de félicitations au Premier ministre Pham Minh Chinh.



Lors de l'appel téléphonique, Phankham Viphavanh a exprimé sa conviction qu'avec une grande confiance du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens, le Premier ministre Pham Minh Chinh s'acquitterait avec succès des tâches qui lui ont été confiées. Il dirigera le gouvernement vietnamiens pour remporter davantage des victoires dans la cause de l’édification et du développement du pays, améliorer constamment le rôle et la position du Vietnam dans la région et sur la scène internationale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé son souhait de travailler en étroite collaboration avec le Premier ministre Phankham Viphavanh pour approfondir l’amitié grandiose, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.



Les deux Premiers ministres ont exprimé leur joie et leur profonde gratitude pour le fait que les deux pays maintenaient leur coopération dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et se sont convenus d’une coopération continue dans le futur pour faire face aux défis communs, profiter des ressources internationales pour servir le développement socio-économique de chaque pays ainsi que la coopération bilatérale.

Ils se sont également convenu d'améliorer l'efficacité de la coordination entre les deux gouvernements, de mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau et les résultats de la 43e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos; de continuer à améliorer l'efficacité de la coopération dans tous les domaines de la défense, de la sécurité, du commerce, de l'investissement, de la coopération au développement, des transports, de l'éducation et de la formation, des échanges entre les deux peuples, de la coopération entre les localités; en même temps, de se soutenir lors des forums multilatéraux, en particulier dans le cadre de la coopération de l'ASEAN et de la sous-région du Mékong.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a sincèrement invité le Premier ministre lao Phankham Viphavanh à effectuer une visite au Vietnam. Le Premier ministre du Laos a également invité le Premier ministre Pham Minh Chinh à se rendre au Laos en temps opportun. - VNA