Tir de feux d'artifice à l’occasion de la Fête nationale à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – A l’occasion du 74e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre), les dirigeants de nombreux pays, dont le Brunei, la République populaire démocratique de Corée (RPDC), la République de Corée, l’Italie, les Etats-Unis, l’Ukraine, la Hongrie, la Mongolie et la Suède, ont envoyé des messages et des lettres de félicitations aux dirigeants du Parti et de l’Etat vietnamiens.

Dans son message de félicitation adressé au secrétaire général du Parti et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, et au Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, le sultan de Brunei, Hassanal Bolkiah, s’est déclaré convaincu que le partenariat intégral entre son pays et le Vietnam continuerait de se développer dans les temps à venir. Soulignant que les deux pays continueraient d’être des partenaires importants au sein des forums régionaux et internationaux, il a affirmé que le Brunei accorderait son soutien au Vietnam qui assumerait la présidence tournante de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) en 2020.

Kim Jong-un, président du Parti des travailleurs de Corée, président de la Commission des affaires de l’Etat de la RPDC, a adressé un message de félicitations au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Nguyen Phu Trong. Le Premier ministre nord-coréen Kim Jae-ryong a fait de même auprès de son homologue Nguyen Xuan Phuc.

Les dirigeants de la RPDC se sont déclarés convaincus que l’amitié et la coopération traditionnelles avec le Vietnam continueraient de se développer en tous domaines.

Le président de la République de Corée, Moon Jae-in, a congratulé le secrétaire général du PCV et président vietnamien, Nguyen Phu Trong. Dans son message, il a affirmé la volonté d’approfondir la coopération entre les deux pays dans l’intérêt commun.

Le président italien, Sergio Mattarella, a également félicité le secrétaire général du PCV et président vietnamien, Nguyen Phu Trong. Il s’est déclaré convaincu que sur la base d’un partenariat stratégique solie, l’Italie et le Vietnam continueraient de travailler ensemble pour exploiter toutes les opportunités disponibles, consolider et approfondir leur coopération tant au niveau bilatéral que multilatéral.





Dans son message de félicitations adressé au secrétaire général du PCV et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, le président américain Donald Trump a exprimé sa profonde reconnaissance envers le Vietnam pour avoir organisé avec succès le second sommet entre les Etats-Unis et la RPDC en février 2019. Il a affirmé la volonté de continuer de collaborer avec le Vietnam pour renforcer les relations vietnamo-américaines et promouvoir les priorités communes dans la région Indo-Pacifique.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le président hongrois János Áder, le président mongol Khaltmaagiyn Battulga, et le roi de Suède, Carl XVI Gustaf, ont envoyé leurs félicitations au dirigeant vietnamien Nguyen Phu Trong.

Le Premier ministre mongol Ukhnaagiin Khürelsükh a félicité son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc.

Par la même occasion, les chefs de la diplomatie nord-coréenne, mongole et serbe ont adressé leurs félicitations au vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Pham Binh Minh. -VNA