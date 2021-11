Photo : VNA



Hanoï (VNA) - A l'occasion du 40e anniversaire de la création de la Sangha bouddhiste du Vietnam (7 novembre 1981 - 7 novembre 2021), le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Do Van Chien est allé visiter et féliciter la Sangha bouddhiste du Vietnam, ce vendredi matin à Hanoï.

Il a affirmé qu'au cours de ces 40 dernières années, avec la devise "Dharma - Nationalité - Socialisme", la Sangha bouddhiste du Vietnam ainsi que des moines, des bouddhistes de tout le pays ont apporté de nombreuses contributions positives au développement socio-économique et à l’amélioration de la vie des gens.



En particulier, face à la propagation de la pandémie de COVID-19, des moines et des bouddhistes de tout le pays ont conjugué leurs efforts et soutenu financièrement et en nature pour une valeur des milliers de milliards de dongs, ce provoquant de fortes émotions.

Photo : VNA



Do Van Chien a espéré que dans les temps à venir, la Sangha bouddhiste du Vietnam continuera de contribuer au développement du pays et de se préparer bien au 9e Congrès national du bouddhisme en 2022.

Au nom de la Sangha bouddhiste du Vietnam, le Vénérable Thich Thanh Nhieu, vice-président permanent du Conseil d'administration a affirmé que la Sangha bouddhiste du Vietnam continuerait à encourager les moines et les bouddhistes à « mener une bonne vie religieuse et civique » ; à se conformer strictement aux lignes directives du Parti, aux politiques et lois de l'État et aux réglementations locales ; à participer activement aux activités caritatives locales, à aider les gens à faire face au COVID-19. -VNA