Le président Vo Van Thuong prête serment. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Des dirigeants de nombreux pays ont envoyé des félicitations à Vo Van Thuong à l’occasion de son élection au poste de président de la République socialiste du Vietnam.



Dans son message de félicitations, le président russe Vladimir Poutine s’est déclaré convaincu que le président Vo Van Thuong contribuerait à consolider davantage le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie.



Dans sa lettre de félicitations, la présidente indienne Droupadi Murmu a émis le souhait de travailler avec le président Vo Van Thuong pour promouvoir davantage les relations bilatérales.



Dans son message de félicitations, le dirigeant suprême de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), Kim Jong-un, a affirmé que l'amitié traditionnelle entre les deux Partis et les Etats continuerait de se renforcer dans les temps à venir.



Dans son message de félicitations, le Premier ministre japonais Kishida Fumio a déclaré espérer que dans les temps à venir, il pourrait travailler avec le président Vo Van Thuong pour porter les relations entre les deux pays à une nouvelle hauteur.



Dans sa lettre de félicitations, le président italien Sergio Mattarella s’est déclaré convaincu que l'Italie et le Vietnam saisiraient l'occasion de renforcer davantage leur partenariat stratégique dans les temps à venir.



Le président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh a adressé un message de félicitations au président Vo Van Thuong.



Le président des Emirats Arabes Unis, Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, et le vice-président et Premier ministre des Emirats Arabes Unis, Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, ont également congratulé le président Vo Van Thuong. -VNA