Le comité de pilotage central de la prévention et de la lutte contre la corruption et les pratiques frauduleuses a tenu le 20 janvier à Hanoi.

La mission No 1 du Commandement de la région navale 2 est allée formuler ses vœux du Têt du Tigre 2022 aux officiers et soldats en service sur les plates-formes DK1 dans les eaux méridionales.

A l’approche du Têt, dans l'après-midi du 23 janvier, le président Nguyen Xuan Phuc a offert des cadeaux à des ouvriers et travailleurs de la ville de Thu Duc relevant de Ho Chi Minh-Ville.

Le matin du 23 janvier, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite et offert des cadeaux pour le Têt à des cadres, habitants et militaires dans la ville de Can Tho (Sud).