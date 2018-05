Le touriste russe Valeria (droite). Photo : internet

Da Nang (VNA) – Des lettres de félicitations de la direction du Département de la police chargée de la prévention et de la lutte contre les incendies et du sauvetage ont été remises à M. Valeria (nationalité russe) et M. Jean-Christophe (nationalité française) pour leur courage dans le sauvetage de deux enfants victimes d’un incendie à Da Nang.

Le touriste français Jean-Christophe (gauche). Photo : internet

L'incendie s’est déclaré le 1er mai, à 10h30, dans une maison de la rue Kinh Duong Vuong, arrondissement de Lien Chieu. A ce moment-là, deux enfants jouaient au rez-de-chaussée et la maison était fermée. Avant l’arrivée des secours, les habitants et ces deux touristes, qui logeaient à proximité, ont cherché par tous les moyens à extraire les enfants de la maison en flamme.

Les dirigeants de l’arrondissement de Lien Chieu ont aussi rendu visite aux deux touristes étrangers pour les remercier et leur offrir des satisfecit. Le président du Comité populaire de Da Nang les a aussi personnellement félicités.-VNA