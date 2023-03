Aéroport de Van Don dans la province de Quang Ninh. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) – Lors de la 34e réunion du Comité du Parti de Quang Ninh, son secrétaire Nguyen Xuan Ky a déclaré que sa province accélérera le transport aérien de marchandises entre son aéroport de Van Don et celui de Can Tho (Sud) au service des exportations vers la Chine.Le 25 avril, la compagnie aérienne Vietjet lancera la ligne Van Don-Can Tho dont les billets sont en vente depuis le 9 mars. Les autorités de la province de Quang Ninh (Nord) et de la ville de Can Tho – pôle économique du delta du Mékong - se sont engagées à soutenir au maximum les entreprises, investisseurs, compagnies aériennes impliqués dans le transport aérien de marchandises entre ces deux localités.Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, la Chine vient d’annoncer que le poste-frontière de Mong Cai à Quang Ninh était éligible à l’importation de produits alimentaires sur son territoire et que le volume annuel de marchandises importés ne devrait pas dépasser 200.000 tonnes.Actuellement, la Chine a une forte demande de produits agricoles et aquatiques vietnamiens. Le poste frontalier international de Mong Cai (Vietnam) – Dongxing (Chine) est chargé du dédouanement des marchandises entre les deux pays.L’accélération du transport de marchandises entre Quang Ninh et Can Tho par voie aérienne entre les aéroports de Van Don et Can Tho et par voie maritime entre les ports de Van Ninh et Can Tho , favorisera les exportations de produits agricoles et aquatiques vers la Chine. - VNA