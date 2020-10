Hanoi (VNA) - Le Bureau gouvernemental a publié les conclusions qu’a tirées vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung lors d’une réunion tenue mercredi 21 octobre pour préparer l’arrivée du typhon Saudel et venir en aide aux victimes des crues et inondations du Centre.

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung lors d’une réunion tenue mercredi 21 octobre pour préparer l’arrivée du typhon Saudel . Photo : VGP

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a exigé des autorités des localités concernées qu’elles garantissent aux personnes dans le besoin un approvisionnement en eau potable, en nourriture et en produits de première nécessité.

Ce jeudi matin, Saudel est arrivé en Mer Orientale et se trouvait à 470 km à l’Est de l’archipel de Hoàng Sa (Paracels). Ce puissant typhon devrait débarquer sur les régions littorales vietnamiennes dans la nuit du 24 au 25 octobre, a annoncé le Centre national de météorologie. Il est urgent de déplacer les habitants vers des lieux plus sûrs et de sécuriser la solidité des ouvrages hydrauliques. – VOV/VNA