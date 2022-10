Binh Thuân (VNA) - Une conférence nationale pour vulgariser la résolution du 11e Congrès national de l’Association de la Croix-Rouge du Vietnam pour le mandat 2022-2027 a débuté lundi 17 octobre à Binh Thuân (Centre).

Vue de la conférence. Photo: VNA



L’événement réunira pendant trois jours plus de 1.600 cadres de la Croix-Rouge du Vietnam de tous niveaux des 63 villes et provinces du pays, avec au menu notamment le décret n°93/2019/ND-CP du 25 novembre 2019 du gouvernement sur l’organisation et le fonctionnement des fonds sociaux et caritatifs et des documents sur l’organisation et les activités des l’association, le plan d’action pour mettre en œuvre la résolution.



Les orateurs présenteront des clés pour mener à bien des programmes tels que la garantie de la sécurité des pêcheurs démunis, le mouvement du Têt humanitaire, le programme de nutrition pour les enfants pauvres et handicapés, etc.



Selon la résolution du 11e Congrès, pour le mandat 2022-2027, la Croix-Rouge du Vietnam prévoit de construire une association de plus en plus forte, en promouvant efficacement son rôle central dans le travail humanitaire, l’assistance aux personnes démunies et vulnérables pour surmonter leurs difficultés.



Elle continuera de mettre en œuvre les politiques de sécurité sociale du Parti et de l’État, de construire une communauté humanitaire et de contribuer activement au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. –VNA