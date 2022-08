Le Premier ministre Pham Minh Chinh à la conférence. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La Commission militaire centrale a tenu lundi matin une conférence pour mettre en œuvre la Résolution No08-NQ/TW du 26 janvier 2022 du Bureau Politique du 13e mandat concernant la « Promotion du développement de l'industrie de la défense à l'horizon 2030 et les années suivantes », en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Au cours des dernières années, l'industrie de la défense a obtenu des résultats importants, les produits de l'industrie de la défense sont de plus en plus diversifiés, contribuant à moderniser progressivement l'armée, à consolider la défense nationale et à protéger la Patrie.

Dans les temps à venir, la situation mondiale et régionale continue à s’évoluer rapidement, de manière compliquée et imprévisible, posant de besoins urgents pour l'industrie de la défense des pays, dont le Vietnam. Au pays, la situation socio-économique continue à se stabiliser mais difficultés et défis qui se posent toujours. Alors, les exigences pour le développement de l'industrie de la défense afin de protéger fermement l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la Patrie augmentent.

Le Premier ministre a souligné que le développement d'une industrie de défense moderne devait se baser sur trois facteurs clés : potentiel scientifique et technologique, ressources humaines et édification de l’institution ; développement de l'industrie de la défense à double usage ; mise en œuvre avec succès de l'objectif fixé par la Résolution No08-NQ/TW.

Il a demandé de poursuivre le perfectionnement de l'appareil organisationnel ; de réorganiser les établissements industriels de défense en vue de la création du complexe industriel de défense ; d’édifier les mécanismes et des politiques spécifiques pour attirer et développer les ressources humaines de qualité ; de mener à bien la coordination entre les ministères, secteurs et localités pour le développement de l'industrie de la défense.

Au nom de la Permanence de la Commission militaire centrale, le général Phan Van Giang a reçu la direction du Premier ministre et a suggéré que les ministères, secteurs et agences étudient et font des contenus de la Résolution No08-NQ/TW les plans d'action, les programmes spécifiques, avec les missions concrètes et une feuille de route de mise en œuvre claire et réalisable. -VNA