Porte frontalière internationale de Kim Thanh à Lao Cai. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le ministère de l’Industrie et du Commerce et les autorités de la province chinoise du Yunnan ont tenu le 23 février une conférence en ligne sur le dédouanement des marchandises et la coopération dans la prévention et le contrôle épidémiques aux portes frontalières entre le Vietnam et cette localité chinoise.

Les deux parties ont convenu de mener des études pour établir un processus d'exportation sûr, de travailler ensemble pour créer des "zones vertes" aux portes frontalières, de créer des mécanismes d’échange d’informations entre les localités frontalières du Vietnam et le Yunnan...

Affirmant que les localités frontalières du Vietnam sont prêtes à se coordonner avec le Yunnan dans la prévention et le contrôle épidémiques et le développement économique, le ministère de l'Industrie et du Commerce a présenté plusieurs propositions pour créer des conditions propices au dédouanement.

Ces propositions concernent, entre autres, la reconnaissance mutuelle des résultats des tests RT-PCR pour les véhicules et les marchandises exportées du Vietnam, l’accélération de la signature d'un protocole d'accord sur le renforcement de la coopération entre le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et le Yunnan pour créer un cadre de coopération économique et commerciale intégrale entre les deux parties...

Les représentants du Yunnan ont souligné que les deux parties devaient travailler ensemble pour assurer la prévention et le contrôle de l'épidémie pour la santé des populations des deux pays.

Représentants de la province chinoise du Yunnan lors de la conférence en ligne avec le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce. Photo: ministère de l'Industrie et du Commerce



Par ailleurs, ils ont présenté diverses propositions aux producteurs et exportateurs vietnamiens de produits agricoles et aquatiques...

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a affirmé continuer à travailler en étroite collaboration avec les organes compétents des deux pays pour développer de plus en plus durablement le commerce bilatéral. -VNA