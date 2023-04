Faciliter l’accès à l’emploi des personnes handicapées . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Actuellement, le Vietnam compte environ 7 millions de personnes handicapées, soit plus de 7,06% de sa population âgée de 2 ans et plus. Parmi elles, les personnes souffrant de handicaps graves ou particulièrement graves représentent environ 28,9%, selon Nguyên Van Hôi, vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.



La plupart des personnes handicapées au Vietnam vivent dans les zones rurales et sont dans une situation financière difficile, en particulier les victimes de l'agent orange/dioxine dispersé pendant la guerre. Grâce à l'attention du Parti et de l'Etat, et au soutien de la communauté, elles continuent de s’efforcer de surmonter les difficultés de la vie.



Malgré les bons résultats dans l'assistance aux personnes handicapées, le Vietnam fait toujours face à de nombreuses difficultés en matière financière et d'infrastructures pour répondre à leurs besoins et aspirations.



Il n'est possible d’avoir une vie stable et de sortir de la pauvreté que lorsque les personnes handicapées ont des compétences professionnelles et des emplois stables.



Le Vietnam a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Convention (n° 159) de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.



La loi sur la formation professionnelle de 2006 consacre tout son chapitre VII à la formation professionnelle des personnes handicapées.



Parallèlement, l'État a affirmé un soutien financier et d'autres politiques préférentielles aux établissements de formation professionnelle pour les personnes handicapées afin d'encourager la formation professionnelle en leur faveur.



Dans le contexte de la 4e révolution industrielle, aider les personnes handicapées à accéder et à utiliser efficacement les technologies de l'information est à la fois une exigence objective et un moyen très efficace pour qu’elles sortent de la pauvreté.



Nghiêm Xuân Tuê, directeur du Bureau de coordination des activités de soutien aux personnes handicapées au Vietnam, a souligné que les personnes handicapées avaient besoin d’emplois convenables pour subvenir à leurs besoins.



Chaque année, environ 19.000 personnes handicapées reçoivent une formation professionnelle. Plus de 20.000 personnes handicapées sont initiées à des emplois avec un taux de réussite de plus de 50% et près de 40.000 personnes handicapées bénéficient de prêts du Fonds national de l'emploi à des taux d'intérêt préférentiels... -VNA