Forum sur l'innovation pour l’industrie, tenue le 20 septembre à Hô Chi Minh-Ville. Photo: CVN



Hanoï (VNA) - Le forum "Innovation pour l’industrie 2022" a eu lieu le 20 septembre à Hô Chi Minh-Ville, en présence de plus de 200 industriels discutant autour du thème "Fabrication intelligente", dans le nouveau contexte d’économie post-COVID.



Le forum "Innovation pour l’industrie 2022" vise à fournir des solutions efficaces à propos de la fabrication intelligente, au travers d’interventions d’experts, d’entreprises, de groupes de premier plan en matière de fabrication et d’innovation créative dont la direction du Parc high-tech de Hô Chi Minh-Ville (SHTP), le Comité d’organisation du forum CEO Vietnam, le groupe Truong Hai (Thaco) et le Centre pour l’innovation Hoà Binh (HBIC), relevant du Groupe de construction Hoà Binh.



Organisé dans le cadre du 20e anniversaire du SHTP, le forum tend à établir un événement annuel, une rencontre et un échange professionnel et officiel destiné aux industriels, aux entreprises et chercheurs dans et hors du pays, parlant des tendances, perspectives et méthodes susceptibles d’accélérer l’innovation industrielle au Vietnam, permettant d’améliorer la productivité de travail, d’optimiser les coûts de fonctionnement et l’efficience dans l’emploi du capital humain des entreprises.



"Le fait d’innover et d’appliquer des technologies dans la production reste toujours un grand défi pour les entreprises, non seulement au Vietnam, mais dans le monde. Les producteurs, les investissements directs à l’étranger (IDE), les consultants, les organisations d’appui à la transformation numérique, les start-up en matière de technologies ainsi que les décideurs politiques se réuniront lors du forum pour discuter et partager des expériences tout en renforçant la connexion et la coopération afin d’accentuer l’innovation au Vietnam", a déclaré Nguyên Anh Thi, chef du Comité de gestion du SHTP.



Il est évident que l’innovation industrielle et/ou le renfort de technologies dans la production et le commerce sont toujours pris en compte par les entreprises au fil des années. Néanmoins, au moment où explose la pandémie de COVID-19, cette problématique est encore beaucoup plus préoccupante, les entreprises se posent ainsi la question "transformation numérique ou mourir ?", depuis lors, les termes "innovation" et "transformation" sont devenus une obligation indispensable de notre époque, estiment les experts.



Apports pratiques et durables



Selon Truong Ly Hoàng Phi, présidente du Comité d’administration et directrice exécutive d’IBP, également vice-présidente de l’Association des jeunes entrepreneurs de Hô Chi Minh-Ville, en 2021, l’économie numérique du Vietnam a atteint un chiffre d’affaires de 21 milliards d’USD, en croissance de 31% sur un an, contribuant de 5% au PIB national. Les groupes Google, Temasek et Bain & Co. ont également estimé que l’envergure de l’économie numérique du Vietnam devrait observer une croissance bisannuelle à hauteur de 29% et atteindre 59 milliards d’USD en 2025, dépassant la Thaïlande, la Malaisie et juste derrière l’Indonésie.



"L’adoption de technologies afin d’optimiser le processus de production est mise en place par de nombreuses entreprises durant plusieurs décennies. Pourtant, seule une minorité des entreprises pionnières savent saisir comment profiter de cette production moderne, non seulement pour renforcer son efficacité dans la production et dans le commerce, mais également pour créer des valeurs ajoutées, en apportant des avantages pratiques et durables au service des clients, des employés, de la société et de l’environnement", a-t-elle souligné lors du forum.



Les autres représentants des groupes et entreprises ont partagé, à leur tour, des acquis, des réalisations et des succès grâce à l’application des concepts de fabrication intelligente dans différents secteurs au Vietnam, notamment dans l’industrie de fabrication, l’informatique, la télécommunication, la cyber-sécurité, la finance et la banque, l’e-commerce, l’agriculture numérique, le tourisme numérique, l’éducation et la formation numérique ou encore la santé numérique. Tels sont également les domaines privilégiés pour accélérer l’innovation et la transformation numérique exigées par le Parti et l’État.



L’événement, première édition de ce genre, a été organisé par le Comité de gestion du Parc high-tech de Hô Chi Minh-Ville (SHTP), en coopération avec le Centre d’incubation des entreprises high-tech (SHTP.IC) et la SARL de promotion des investissements et d’appui aux entreprises IBP.-CVN/VNA