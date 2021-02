L’artisan Vo Van Nam arrange les statues de Ông Tao. Photo : KTMT/CVN

Hanoï (VNA) - L’activité de modelage des statuettes des Génies du foyer dans le village de Dia Linh dans la province de Thua Thiên Huê (Centre) risque de disparaître. Toutefois, le Nouvel An lunaire est une excellente occasion pour assurer des revenus et maintenir ce métier traditionnel.Le modelage de statuettes des Génies du foyer (Ông Tao) est un métier traditionnel suivi par la famille de l’artisan Vo Van Nam. À l'occasion du Têt (Nouvel An lunaire), toutes les générations de la famille participent à la production.Selon son épouse Hoàng Thi Be, au mois de mars ou d’avril lunaire, sa famille doit préparer l'argile et mouler les statuettes de Ông Tao, puis les laisser sécher et les stocker."Dans le passé, il suffisait de cuire et sécher les statuettes, mais ces dernières années, la demande a évolué et les statuettes de Ông Tao doivent désormais avoir une gamme de couleurs et de formes diversifiée. Ainsi, après les deux étapes fondamentales, il faut désormais peindre et décorer les statuettes", partage Hoàng Thi Be.Pendant la cuisson, la famille Vo Van Nam se sert des balles de riz afin de maintenir la bonne température dans le fourneau. La famille fabrique des figurines de Ông Tao depuis cinq générations et transmet la technique de sculptures aux plus jeunes."C’est triste de voir qu’il ne reste que quatre foyers, incluant ma famille, qui maintiennent ce métier traditionel dans le village de Dia Linh . J’espère que la génération suivante pourra conserver cette tradition !", a confié Vo Van Nam.