Vernissage de l'exposition de photos et sculptures sur le Vietnam en Hongrie. Photo: VNA

Prague (VNA) - Une exposition présentant de photos sur le Vietnam et des œuvres du défunt sculpteur célèbre hongrois Farkas Aladár sur le Président Ho Chi Minh et la lutte contre les impérialistes américains du peuple vietnamien s'est ouverte le 16 février dans la ville de Székesfehérvár, en Hongrie.

S'exprimant lors du vernissage, l'ambassadeur du Vietnam en Hongrie, Nguyen Tien Thuc, a remercié le gouvernement et le peuple hongrois, en particulier les anciens combattants, pour leur soutien à la lutte d’hier du Vietnam contre les impérialistes américains.

Il a hautement apprécié le rôle des membres de l’Association d’amitié Hongrie-Vietnam, des étudiants vietnamiens à l’étranger et de la communauté vietnamienne en Hongrie dans la promotion des relations entre les deux pays.

Cette exposition était la première d'une série d'activités organisées par l’Association d’amitié Hongrie-Vietnam et l'ambassade du Vietnam pour célébrer les 70 ans des relations diplomatiques bilatérales (3 février) et les 45 ans de la libération totale du Sud et de la réunification nationale (30 avril).

L'exposition se tient jusqu'au début mars.-VNA