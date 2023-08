L'exposition intitulée “Thai Nguyen : ancienne terre de la révolution”. Photo : VNA



An Giang (VNA) - À l’occasion du 78e anniversaire de la Révolution d’Août, le 19 août, et du 135e anniversaire de la naissance du président Tôn Duc Thang, le 20 août, le Musée de la province de Thai Nguyen et le Comité de gestion du Mémorial de Tôn Duc Thang ont inauguré le 18 août dans la province d’An Giang une exposition intitulée “Thai Nguyen : ancienne terre de la révolution”.Le public d’An Giang peut ainsi découvrir 120 images et archives liées aux activités révolutionnaires des présidents Hô Chi Minh et Tôn Duc Thang dans la base militaire ATK dans la province de Thai Nguyen - capitale de la guerre de résistance de tout le pays pendant la guerre anti-française et anti-américaine pour sauver le pays.Clôture: fin février 2024. - VNA